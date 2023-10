Borussia Dortmund setzt sich dank dem vierten Sieg in Folge zumindest zwischenzeitlich an die Spitze der Bundesliga. Die Dortmunder siegen in der 8. Runde daheim gegen Bremen mit 1:0.



Julian Brandt war in seinem 300. Bundesligaspiel der Matchwinner. Der 27-jährige gebürtige Bremer verwertete in der 67. Minute mit einem Heber den perfekten Pass von Emre Can. Rund eine Viertelstunde später besass Bremen eine gute Ausgleichschance, die der Schweizer Keeper Gregor Kobel vereitelte.



Am Samstag können Leverkusen (in Wolfsburg), Bayern München (in Mainz) und Stuttgart (bei Union Berlin) an den Dortmundern vorbeiziehen. (sda)

Bild: keystone