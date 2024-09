Der FC Barcelona muss in seinem nächsten Auswärtsspiel in der Champions League am 6. November gegen Roter Stern Belgrad ohne die eigenen Fans auskommen. Die UEFA sanktioniert die Katalanen für ein Fehlverhalten seiner Anhänger in der Partie vom vorletzten Donnerstag in Monaco (1:2). Fans haben ein Transparent mit einer Parole gezeigt, die an einen Nazi-Gruss angelehnt ist.



Auf dem Banner war zu lesen: «Flick heil». Der frühere Bundestrainer und Coach von Bayern Hansi Flick ist seit dieser Saison beim FC Barcelona tätig. Die Parole «Sieg heil» war ein gängiger Gruss der Nationalsozialisten, das in Monaco gezeigte Tuch hatte deshalb Aufsehen und Kritik ausgelöst. (abu/sda)

Bild: keystone