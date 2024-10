Viktorija Golubic steht beim WTA-250-Turnier in Jiujiang in China in der 2. Runde. Die Zürcherin bezwingt die chinesische Qualifikantin You Xiaodi 7:5, 6:2. Gegen You, im Ranking auf Position 306 klassiert, lag Golubic zu Beginn des ersten Satzes zwar 0:3 zurück, blieb am Ende aber dennoch ungefährdet und entschied gegen die Asiatin auch den dritten Vergleich für sich.



In der 2. Runde bekommt es Golubic mit Jessica Bouzas Maneiro zu tun. Gegen die Spanierin, als Nummer 56 in der Weltrangliste 112 Plätze vor ihr klassiert, ist die Schweizerin noch nie angetreten. (riz/sda)

Bild: keystone