Die Beachvolleyballerinnen Joana Mäder und Anouk Vergé-Dépré gehen Ende Saison nach acht Jahren getrennte Wege. Mit wem sie künftig weiterspielen, ist noch offen. An einen Rücktritt denken beide nicht.



An den Olympischen Spielen 2021 in Tokio erlebten Mäder/Vergé-Dépré mit dem Gewinn der Bronzemedaille den Höhepunkt ihrer Karriere. Drei Jahre später – nach Verletzungen und vielen Höhen und Tiefen – folgte mit der verpassten Qualifikation für Paris die grosse Enttäuschung.



Nun ziehen die 32-jährige Zürcherin Mäder und die gleichaltrige Bernerin Vergé-Dépré einen Schlussstrich unter ihre gemeinsame Laufbahn – auch wenn sie in der Medienmitteilung betonen, dass die verpassten Olympischen Spiele nicht der Grund für die Trennung seien. Sie hätten in den acht Jahren einfach das Maximum herausgeholt. Jetzt sei es Zeit für etwas Neues.



Der Entscheid zur Trennung sei in den vergangenen Wochen gereift. Mäder/Vergé-Dépré spielen noch drei Turniere zusammen: die am Dienstag beginnende Europameisterschaft in den Niederlanden, das Turnier in Hamburg und zum Abschluss Ende August die Schweizer Meisterschaft in Bern. (nih/sda)

Bild: keystone