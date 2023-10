Max Verstappen muss sich im Qualifying für den Grand Prix von Mexiko unerwartet geschlagen geben. Der dreifache Weltmeister im Red Bull wird von Charles Leclerc und Carlos Sainz im Ferrari überflügelt.



Charles Leclerc, der sich schon am vergangenen Wochenende in Austin die Pole-Position gesichert hatte, entschied in der entscheidenden Phase des Qualifyings im Autodromo Hermanos Rodriguez das interne Duell der beiden Ferrari-Fahrer um 67 Tausendstel für sich. Der Monegasse startet am Sonntag (um 21 Uhr Schweizer Zeit) zum vierten Mal in dieser Saison von ganz vorne in ein Formel-1-Rennen.



Der dreifache Weltmeister Max Verstappen musste sich nach drei Trainingsbestzeiten mit Startplatz 3 begnügen. Der Niederländer büsste knapp eine Zehntelsekunde auf Leclerc ein. Mit dem 16. Saisonsieg könnte Verstappen am Sonntag seinen Rekord aus dem vergangenen Jahr übertreffen.



Von den letzten fünf Rennen in Mexiko City hat der Saisondominator vier gewonnen. Lediglich Lewis Hamilton konnte die Serie 2019 unterbrechen. Der Rekordweltmeister im Mercedes steht am Sonntag in der Startkolonne auf Position 6, hinter Daniel Ricciardo im AlphaTauri und Lokalmatador Sergio Perez im zweiten Red Bull.



Eine vielversprechende Ausgangslage für das viertletzte Rennen der Saison verschaffte sich das Team Alfa Romeo, das zum zweiten Mal in dieser Saison beide Autos unter die ersten 10 der Startaufstellung brachte. Der Finne Valtteri Bottas und der Chinese Zhou Guanyu nehmen die Startplätze 9 respektive 10 ein. Noch besser war der Hinwiler Rennstall nur im Juli in Ungarn, als es Zhou und Bottas im Qualifying auf die Plätze 5 und 7 schafften. (sda)

Bild: keystone