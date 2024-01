Die SCL Tigers haben am Sonntagnachmittag die Rapperswil-Jona Lakers 4:2 geschlagen. Dabei sprach alles für die Lakers: Sie führten nach 32 Minuten nach Toren von Nicklas Jensen und Roman Cervenka mit 2:1, sie dominierten das Spiel (36:24 Schüsse) und profitierten lange von Undiszipliniertheiten der Tigers. Aber schliesslich gaben die Lakers mit einem Mann mehr auf dem Eis das Spiel aus der Hand. Zuerst Harri Pesonen (35.), später Saku Mäenalanen (42.) realisierten in Unterzahl die Wende für die SCL Tigers.



Die SCL Tigers kamen erst zum zweiten Sieg in den letzten zwölf Runden. Beide Siege errangen die Emmentaler auswärts (in Kloten und Rapperswil). In Heimspielen warten die Tigers seit dem 9. Dezember auf einen Sieg.

Bild: keystone

Rapperswil-Jona Lakers – SCL Tigers 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

5676 Zuschauer. - SR Kohlmüller/Hebeisen, Gnemmi/Huguet.

Tore: 4. Pesonen 0:1. 25. Jensen (Capaul) 1:1. 32. Cervenka (Moy/Powerplaytor) 2:1. 35. Pesonen (Saarijärvi, Guggenheim/Unterzahltor!) 2:2. 42. Mäenalanen (Unterzahltor!) 2:3. 59. Julian Schmutz (Saarela, Riikola) 2:4 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 6mal 2 plus 10 Minuten (Mäenalanen) gegen SCL Tigers.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Aebischer, Djuse; Noreau, Leslie; Baragano, Maier; Capaul; Lammer, Albrecht, Jensen; Moy, Schroeder, Wetter; Zangger, Cajka, Cervenka; Wick, Dünner, Taibel; Forrer.

SCL Tigers: Charlin; Saarijärvi, Guggenheim; Riikola, Zryd; Cadonau, Baltisberger; Meier; Julian Schmutz, Tanner, Saarela; Mäenalanen, Malone, Pesonen; Rohrbach, Salzgeber, Lapinskis; Petrini, Berger, Weibel; Jenni.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Connolly, Rask (beide verletzt) und Frk (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Diem, Rossi, Schilt, Zanetti (alle verletzt), Flavio Schmutz (krank) und Louis (überzähliger Ausländer). Rapperswil-Jona Lakers von 58:08 bis 58:17 ohne Torhüter. (ram/sda)