Ricardo Feller sicherte sich in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft den dritten Podestplatz in der laufenden Saison. Der Aargauer wurde in einem Audi im zweiten Rennen auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal Dritter. Der Italiener Mirko Bortolotti siegte in einem Lamborghini vor dem Deutschen Luca Stolz in einem Mercedes.



Für Feller ist es die dritte Klassierung unter den ersten drei in diesem Jahr. Im Juni in Zandvoort in den Niederlanden gewann er das zweite Rennen, vor drei Wochen auf dem Lausitzring in Klettwitz wurde er in der zweiten Prüfung Zweiter. In der Gesamtwertung ist Feller ebenfalls Dritter. (nih/sda)

Bild: www.imago-images.de