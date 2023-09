Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

Florian Langenegger komplettiert das Schweizer Männerteam für die Kunstturn-WM in Antwerpen vom 30. September bis 8. Oktober. Der 20-jährige Aargauer wird anstelle des verletzten Team-Captains Benjamin Gischard neben Christian Baumann, Luca Giubellini, Taha Serhani und Noe Seifert Teil der Schweizer Kunstturn-Equipe sein. Gischard zog sich an den Schweizer Meisterschaften vom 3. September in Glarus eine Knieverletzung zu und fällt für unbestimmte Zeit aus. (nih/sda)

Das Schweizer Dressur-Team wird nicht an den Olympischen Spielen in Paris reiten. An der EM in Riesenbeck verpasste das Quartett von Equipenchefin Ruth Haas das sehr hoch gesteckte Ziel mit Platz 13 und 207,159 Prozentpunkten deutlich. Drei Tickets für neun Nationen standen noch zur Verfügung. Geholt haben sich diese Österreich (216,119), Belgien (214,582) und Spanien (213,727). (abu/sda)

Die, das Masters der besten acht Spielerinnen des Jahres, finden im mexikanischen Badeortstatt. Gespielt wird an der Karibikküste vom. Als Nummer 11 des relevanten Rankings darf sich auch Belinda Bencic, die Halbfinalistin von 2019, noch Chancen auf eine Qualifikation ausrechnen.Damit geht ein Tauziehen zu Ende, das die Tennisprofis zunehmend verärgert hatte. Weniger als zwei Monate vor der Austragung war der Ort nicht klar. Im Gespräch waren unter anderen auch Saudi-Arabien, was wegen dem Stand der Frauenrechte für Kritik sorgte, oder Tschechien, wo aber belarussische und russische Spielerinnen nicht einreisen dürften, zur Diskussion. (abu/sda)

Confirmed ✅ Cancun, Mexico will host the 2023 season-ending WTA Finals from October 29th to November 5th 🇲🇽 #WTAFinals pic.twitter.com/DbCLZHWj6V

Der Kolumbianer Juan Sebastian Molano gewann in Saragossa im Sprint die 12. Etappe der Vuelta. Der 28-Jährige vom Team Emirates setzte sich in der Spanien-Rundfahrt zum zweiten Mal durch, nachdem er 2022 bereits in der Schlussetappe in Madrid erfolgreich gewesen war. Am Tag vor zwei Bergetappen ging es ruhig zu und her. In der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen: Der Amerikaner Sepp Kuss führt weiterhin vor dem Spanier Marc Soler und dem belgischen Vorjahressieger Remco Evenepoel. Spannung verspricht nun die Königsetappe vom Freitag mit der Ankunft auf dem berühmten Col du Tourmalet in Frankreich. (kat/sda)

Der Europameister Steve Guerdat schafft mit dem Gold von Mailand auch in der Weltrangliste der Springreiter den grossen Sprung aufs Podest. Von Position 12 stiess er auf Platz 3 vor. Der Jurassier löste somit Martin Fuchs, neu im 5. Rang, als besten Schweizer ab. In Führung liegt weiterhin der Schwede Henrik von Eckermann, der Mann von Janika Sprunger. (kat/sda)

Die ZSC Lions müssen sich derzeit in Geduld üben. Zum einem fällt ihr Topstürmer Sven Andrighetto bis im November aus, andererseits ist der Ersatztorhüter Jeffrey Meier schwer verletzt. Der Schweizer Nationalspieler Andrighetto bekundet weiterhin Probleme mit dem Handgelenk. Die Verletzung hatte er sich vergangenen Dezember zugezogen, in den Playoffs bestritt er gleichwohl einige Partien. Mit einem langwierigen Heilungsverlauf war zu rechnen. Meier zog sich in einem Trainingsspiel eine Knieverletzung zu und wurde bereits operiert. Er muss ein halbes Jahr pausieren und wird durch Robin Zumbühl, den Stammtorhüter der GCK Lions, ersetzt. (kat/sda)

Weltmeister Argentinien hat das erste Qualifikationsspiel für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gewonnen. Die Albiceleste setzte sich am Donnerstag in der Hauptstadt Buenos Aires mit 1:0 gegen Ecuador durch. Der siegbringende Treffer gelang Superstar Lionel Messi in der 77. Minute per Freistoss. (kat/sda)

Die Skifferin Aurelia-Maxima Janzen blieb an den Ruder-Weltmeisterschaften in Belgrad im Halbfinal chancenlos. Die 19-jährige Bernerin belegte am Ende wie bei sämtlichen drei Zwischenzeiten den 5. Platz. Zum 3. Rang, der für den Einzug in den A-Final nötig gewesen wäre, fehlten ihr 16 Sekunden. Dennoch besitzt Janzen nach wie vor gute Chancen, der Schweiz im Einer einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu sichern. Dafür muss sie am Sonntag im B-Final mindestens Dritte werden. (sda)

Andri Struzina wird in Belgrad Weltmeister im nicht-olympischen Leichtgewichts-Einer . Auf den dritten 500 m wandelte der 26-jährige Zuger den Rückstand von 1,84 Sekunden auf den Italiener Niels Torre in einen Vorsprung von 2,03 Sekunden um. Die Führung gab er in der Folge nicht mehr preis. (abu/sda)

Nie gaben Fussballklubs mehr Geld für Transfers aus als in diesem Sommer. Die weltweiten Transferausgaben beliefen sich zwischen dem 1. Juni und 1. September auf 7,36 Milliarden Dollar , wie aus dem Bericht «International Transfer Snapshot» der FIFA hervorgeht. Dies sind 47,2 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode und 26,8 Prozent mehr als die bisherige Rekordmarke aus dem Jahr 2019 . England führt die Rangliste bei den Transferentschädigungen mit über 1,98 Milliarden Dollar wenig überraschend mit grossem Abstand an, gefolgt von Saudi-Arabien (875,4 Millionen), Frankreich (859,7 Millionen), Deutschland (762,4 Millionen), Italien (711,0 Millionen) und Spanien (405,6 Millionen) . Die höchsten Transfereinnahmen erzielte Deutschland. 1,11 Milliarden bedeuten absoluten Rekord. Nie zuvor generierten die Vereine eines Landes Einnahmen von mehr als einer Milliarde Dollar im Sommertransferfenster. (sda)

Die deutschen Basketballer stehen nach einem überraschenden 113:111-Sieg gegen den Topfavoriten USA erstmals im WM-Final . Dort treffen sie am Sonntag in Manila auf Serbien , das sich zuvor gegen Kanada durchgesetzt hatte. Bei den Amerikanern hatten alle grossen Stars ihre WM-Teilnahme in Asien abgesagt, dennoch war das Team von Starcoach Steve Kerr von den Golden State Warriors der erste Anwärter auf den Titel. Auch die Deutschen traten mit vier NBA-Profis in ihren Reihen an, bester Skorer war dann aber vor gut 11'000 Zuschauern Andreas Obst von Bayern München mit 24 Punkten . Nun winkt Deutschland oder Serbien als eigenständiger Nation der erste WM-Titel . Als Jugoslawien respektive Serbien und Montenegro hatte die Balkannation dreimal triumphiert. (nih/sda)

Jonas Vingegaard gewinnt die Königsetappe der Vuelta mit dem Ziel auf dem Col du Tourmalet . Der Däne siegt mit einer halben Minute Vorsprung auf den Amerikaner und Team-Kollegen Sepp Kuss , der weiterhin das Rote Trikot trägt, und Primoz Roglic . Die Jumbo-Visma-Fahrer belegen auch in der Gesamtwertung die ersten drei Plätze. Remco Evenepoel erwischt einen sehr schlechten Tag. Der Zeitfahr-Weltmeister und Vorjahressieger der Vuelta kämpft schon früh um den Anschluss und nimmt den Tourmalet mit über sieben Minuten Rückstand in Angriff. (nih/sda)

An der Basketball-WM in Asien stehen mit den Halbfinals USA – Deutschland und Kanada – Serbien zwei spannende Duelle an. Diese Spieler werden in der heissen Phase des Turniers entscheidend sein.

In den Philippinen geht es in die heisse Phase. Der asiatische Inselstaat ist gemeinsam mit Indonesien und Japan Gastgeber der Basketball-WM. Am Freitag werden in Manila die beiden Halbfinals ausgetragen, am Sonntag findet dort auch der Final statt. Obwohl die ganz grossen Stars an dieser WM bis auf wenige Ausnahmen wie Luka Doncic, der mit Slowenien im Viertelfinal ausschied, fehlen, versprechen die verbleibenden Partien viel Spannung. Diese Spieler werden nun entscheidend sein.