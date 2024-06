FC Lugano is our opponent in the UEFA Champions League 2nd qualifying round ✅#UCL pic.twitter.com/d3Pl247u6Y — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) June 19, 2024

Die Qualifikation für diebeginnt für denmit einem Kracher. Die Tessiner treffen in der 2. Runde auf den türkischen Traditionsklubmit Startrainer. Lugano, das die Meisterschaft in der Super League wie Fenerbahce in der Türkei auf Platz 2 beendet hat, geniesst im Hinspiel am 23. oder 24. Juli zunächst Heimrecht. Wegen des Umbaus des eigenen Stadions weicht der Cupfinalist in der kommenden Saison für seine «Heimpartien» im Europacup nach Thun aus. Das Rückspiel findet in der Woche darauf in der türkischen Hauptstadt statt.Für den Einzug in die Mitte September beginnende Gruppenphase der Champions League muss Lugano als ungesetztes Team drei Runden überstehen. In der vergangenen Saison spielte die Mannschaft vonin der Conference League und schied dort mit vier Punkten aus sechs Spielen nach der Gruppenphase aus. Fenerbahce Istanbul erreichte im gleichen Wettbewerb die Viertelfinals, scheiterte dort am späteren SiegerSollte Lugano in der Qualifikation zur Champions League scheitern, würde es eine Chance bekommen, sich für diezu qualifizieren und bei einem erneuten Scheitern auch für die Conference League. Das heisst, dass Lugano mindestens eine Qualifikationsrunde überstehen muss, um sicher in einem Europacup mitmachen zu können. (pre/sda)