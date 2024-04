Stan Wawrinka ist am ATP-250-Sandturnier in Marrakesch in der 2. Runde ausgeschieden. Der 39-Jährige verlor gegen den aufstrebenden Argentinier Mariano Navone in knapp zweieinhalb Stunden 6:3, 5:7, 2:6.



Wawrinka wusste, dass er gegen den 16 Jahre jüngeren und in einer starker Form befindlichen Kontrahenten einen langen Match vermeiden musste, um seine Chancen zu erhöhen. Doch dies gelang ihm nicht. Nach einem souverän gewonnenen Startsatz bekundete der Waadtländer zusehends Mühe, bei eigenem Aufschlag zu punkten. Der Südamerikaner war Ende Februar am ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro als Qualifikant bis in den Final vorgestossen und gehört nun erstmals den Top 100 der Weltrangliste an. (ram/sda)

Bild: keystone