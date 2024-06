US-Präsident Joe Biden hat am Freitag die Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs im Weissen Haus in Washington empfangen. Der Demokrat würdigte das Football-Team als «aussergewöhnlich». Die Mannschaft brachte Biden als Geschenk einen Helm mit, den der Präsident unter Johlen des Publikums direkt aufsetzte.



Mit dabei war der Star der Mannschaft, Travis Kelce, der in den vergangenen Monaten neben sportlichen Erfolgen vor allem Schlagzeilen wegen seiner Beziehung zu Popstar Taylor Swift gemacht hatte. Taylor Swift ist in den USA eine Art Lichtgestalt. Die 34-Jährige besuchte in der vergangenen Saison zahlreiche Partien der Chiefs im Stadion und bescherte der NFL damit grosse Aufmerksamkeit. Bei dem Besuch im Weissen Haus begleitete sie ihren Partner Kelce nicht.



Die Chiefs hatten im Februar den dritten Super-Bowl-Sieg in den vergangenen fünf Jahren geholt. Sollten sie in der kommenden Saison erneut gewinnen, wäre es das erste Mal in der Geschichte der National Football League, dass eine Mannschaft die Meisterschaft drei Jahre in Serie gewinnt. In Anspielung darauf sagte Chiefs-Boss Clark Hunt im Weissen Haus: «Wir haben unsere Zeit hier heute sehr genossen und freuen uns auf die Herausforderung, dies zu einem jährlichen Besuch zu machen.» (sda/dpa)

Bild: fxp-fr-sda-rtp