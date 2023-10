England bringt sich mit einem 1:0-Erfolg im Test gegen Australien in Position für das Schlüsselspiel in der EM-Qualifikation gegen Italien.



Ohne den geschonten Captain Harry Kane und Real Madrids Jude Bellingham setzte sich die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate vor 90'000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion dank eines Treffers von Kanes Stellvertreter Ollie Watkins in der 57. Minute durch und baute ihre Serie von ungeschlagenen Spielen auf sieben aus.



Am Dienstag steht für England gegen Italien die Neuauflage des EM-Finals 2021 und eine wichtige Partie in der Qualifikation für die Endrunde 2024 in Deutschland an. England führt die Gruppe aktuell mit sechs Zählern Vorsprung auf Italien, die Ukraine und Nordmazedonien an. Die Azzurri spielen am Samstag gegen den Gruppenletzten Malta, die Ukraine trifft auf Nordmazedonien. (nih/sda)