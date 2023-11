Francesco Camarda, ein Teamkollege von Noah Okafor bei der AC Milan, wurde am Samstagabend mit 15 Jahren, 8 Monaten und 15 Tagen zum jüngsten Debütanten in der Serie A. Der Stürmer, der in der 83. Spielminute eingewechselt wurde, brach den am 21. Mai 2022 aufgestellten Rekord von Wisdom Amey im Dress von Bologna. (sda)

Bild: keystone