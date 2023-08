Der Hochspringer Loïc Gasch tritt zurück. Der 29-jährige Romand beendet nach seinem Auftritt am Donnerstag bei Weltklasse Zürich seine Karriere. Mit dem Rücktritt zieht Gasch die Konsequenzen als Spitzensportler, als der er immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen hatte. Verletzungen insbesondere am Knöchel und im Rücken machten ihm mehrfach zu schaffen. Gasch ist einer der erfolgreichsten Schweizer Leichtathleten der Gegenwart; er schrieb mehrmals Schweizer Leichtathletik-Geschichte. An der EM 2018 in Berlin stiess er bei seiner Premiere an einem kontinentalen Anlass gleich in den Final vor. 2020 sprang er in Aarau erstmals über 2,30 m, 2021 verbesserte er in Lausanne den Schweizer Freiluft-Rekord auf 2,33 m. Unter anderem dank dieser Leistung in seiner engeren Heimat schaffte Gasch die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Sein Karriere-Highlight erlebte er im März 2022, als er an der Hallen-WM in Belgrad sensationell die Silbermedaille gewann. (kat/sda)

Bild: keystone