Nach seinen beeindruckenden Auftritten letzte Woche in Schanghai überzeugt Noè Ponti auch am Kurzbahn-Weltcup in Incheon. Über 100 m Lagen teilt sich der Tessiner mit Überschwimmer Léon Marchand den Sieg. Ponti und der Franzose, der an den Olympischen Spielen in Paris mit viermal Einzel-Gold brilliert hatte, waren im 25-m-Becken in Südkorea in 51,00 Sekunden genau gleich schnell.



Über 100 m Delfin bestätigt Ponti seine bestechende Form. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2021 in Tokio wiederholte in seiner Lieblingsdisziplin den Weltcupsieg von vergangener Woche. Ganz so schnell wie bei der Verbesserung seines eigenen Europarekords (48,40) war der 23-Jährige zwar nicht mehr, auch, weil ihm beim Tauchgang am Start seine Schwimmbrille verrutschte und er zusätzlich seine Kontaktlinsen verlor. In 48,81 Sekunden verwies Ponti den Niederländer Nyls Korstanje um knapp zwei Zehntel auf Platz 2. (riz/sda)

Bild: keystone