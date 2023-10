Diefindetteilweise in Südamerika statt. «Wir haben an das Grosse geglaubt: Die Rückkehr der WM dorthin, wo alles begann», schrieb Verbandspräsident Alejandro Dominguez am Mittwoch auf X (früher Twitter). Und weiter:Vom Weltverband FIFA gibt es noch keine Reaktion. Offiziell ist die WM-Vergabe erst im kommenden Jahr geplant.in Südamerika wären demnach nur eine nicht genannte Zahl von Eröffnungsspielen vorgesehen. Gemäss «The Athletic» findet die WM grundsätzlich in Marokko, Portugal und Spanien statt, Uruguay, Argentinien und Paraguay erhalten jeweils eine Partie, sofern sie sich qualifizieren werden die Heimteams kicken. Das Turnier 2034 soll dann in Asien oder in Australien/Neuseeland ausgetragen werden. (ram)