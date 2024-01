Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Sundhage startet mit zwei Tests gegen Polen Pia Sundhage debütiert wie ihre Vorgängerin Inka Grings mit zwei Partien gegen Polen als Trainerin des Schweizer Frauen-Nationalteams. Wie der Schweizerische Fussballverband mitteilte, testet die SFV-Auswahl am 23. und 27. Februar im Rahmen eines zehntägigen Trainingslagers im Süden Spaniens zweimal gegen die Nummer 29 der FIFA-Weltrangliste.



Die beiden Testspiele in Marbella bilden den Auftakt ins Länderspieljahr 2024, das im Zeichen der EM-Qualifikation steht. Die Schweiz wird als bereits qualifiziertes Gastgeberland in der Liga B einer Gruppe zugelost.



Sundhage hat nach dem Jahreswechsel die Nachfolge der im November entlassenen Inka Grings angetreten. Die 63-jährige Schwedin gewann als Trainerin 2008 und 2012 Olympia-Gold mit den USA und 2016 Silber mit der schwedischen Auswahl. (nih/sda) Bild: keystone EV Zug wochenlang ohne Tobias Geisser und Riley Sheen Der EV Zug muss längere Zeit auf Tobias Geisser und Riley Sheen verzichten. Der Verteidiger und der Stürmer fallen aufgrund von Verletzungen mehrere Wochen aus.



Geisser (Bild) verletzte sich letzte Woche im Heimspiel gegen Lausanne an den oberen Extremitäten. Sheen zog sich zwei Tage später im Heimspiel gegen Ajoie bei einem Zusammenprall mit einem Mitspieler eine Verletzung am Oberkörper zu. Der Kanadier wurde erst kurz vor Weihnachten verpflichtet. Bild: keystone Gute Nachrichten gibt es hingegen von Leonardo Genoni. Der Nationalgoalie, der am 2. Januar sein letztes Spiel bestritten hat, befindet sich laut dem EVZ nach einer Blessur auf dem Weg der Besserung. Mittlerweile konnte Genoni das Mannschaftstraining wieder aufnehmen. (nih/sda) Bild: keystone Unions Trainer Bjelica für drei Spiele gesperrt Union Berlin muss im Kampf gegen den drohenden Abstieg aus der deutschen Bundesliga in den kommenden drei Meisterschaftsspielen ohne Cheftrainer Nenad Bjelica auskommen. Der 52-Jährige wurde wegen unsportlichen Verhaltens im Nachholspiel der Eisernen am Mittwochabend bei Bayern München vom Sportgericht des Deutschen Fussball-Bundes tags darauf für drei Spiele gesperrt und zudem mit einer Busse von 25'000 Euro belegt.



Bjelica hatte eine gute Viertelstunde vor Schluss den Bayerns Leroy Sané zweimal mit der Hand im Gesicht erwischt. Er war dafür mit der Roten Karte bestraft worden. Der Kroate hatte danach seine Reaktion als falsch bezeichnet, sich aber auch provoziert gefühlt von Sané. (sda/dpa) Bild: keystone Ferrari verlängert Vertrag mit Leclerc Charles Leclerc bleibt auch über die anstehende Formel-1-Saison hinaus Fahrer von Ferrari. Der italienische Traditionsrennstall hat den Ende 2024 auslaufenden Vertrag mit dem 26-jährigen Monegassen verlängert.



Über die neue Vertragslaufzeit wurde keine Angabe gemacht. Ferrari teilte nur mit, Leclerc werde «über 2024 hinaus» für den Rennstall fahren.



Leclerc hat 2018 mit Sauber in der Formel 1 debütiert. Nach einer überzeugenden Saison im Auto des Hinwiler Teams wechselte er zu Ferrari. In seinen fünf Jahren bei der Scuderia fuhr Leclerc fünf GP-Siege, 30 Podestplätze und 23 Pole-Positions heraus. 2022 wurde er hinter Max Verstappen WM-Zweiter. (nih/sda) Bild: keystone Chinesin Zheng Qinwen folgt Sabalenka in Final am Australian Open Die Chinesin Zheng Qinwen (WTA 15) entschied den weniger hochstehenden zweiten Halbfinal gegen die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska (WTA 93) mit 6:4, 6:4 für sich. Für die 21-jährige Rechtshänderin, die bislang zwei WTA-Turniere gewonnen hat, ist es der erste Final an einem Grand-Slam-Turnier.



Zehn Jahre nach dem Titelgewinn von Li Na steht damit wieder eine Chinesin im Endspiel von Melbourne. Li erreichte zwischen 2011 und 2014 gleich viermal einen Major-Final, von diesen gewann sie einzig jenen 2014 am Australian Open.



Während Zheng Qinwen weiter vom ganz grossen Coup träumen darf, endete für die zwei Jahre ältere Ukrainerin Dajana Jastremska das Märchen im Halbfinal. Inklusive Qualifikation hatte die Weltnummer 93 in Melbourne acht Siege aneinander gereiht. Doch die Anstrengungen der letzten Wochen hinterliessen bei der Osteuropäerin ihre Spuren. Geplagt von Problemen mit der Bauchmuskulatur erreichte Jastremska im Halbfinal nicht mehr ganz das Niveau von zuvor. (nih/sda) Sabalenka erste Australian-Open-Finalistin Aryna Sabalenka zieht nach einem 7:6 (7:2), 6:4 gegen Coco Gauff wie im Vorjahr ohne Satzverlust in den Final des Australian Open ein. Dort ist die Titelverteidigerin aus Belarus am Samstag die grosse Favoritin.



Coco Gauff spielte bei der Neuauflage des letztjährigen US-Open-Finals zu fehlerhaft, um Sabalenkas 13. aufeinanderfolgenden Sieg in Melbourne zu verhindern. Anders als bei ihrem ersten Grand-Slam-Turniersieg im vergangenen Herbst in New York vermochte die als Nummer 4 gesetzte Amerikanerin diesmal nach dem Verlust des ersten Durchgangs das Blatt nicht mehr zu wenden.



Sabalenka geriet im Startsatz stark in Bedrängnis, als Gauff bei 6:5 zum Satzgewinn aufschlug und 30:0 führte. Doch danach schaffte die ebenfalls ungewohnt fehleranfällige Belarussin die Wende. Nach dem Rebreak legte sie im Tiebreak 4:0 vor - und damit den Grundstein zur erfolgreichen Revanche. (kat/sda) Bild: keystone

Dasüberzeugt beim Heimweltcup infährt alserstmals in ihrer Weltcupkarriere aufs Podest. AuchwirdDie 25-jährige Sophie Hediger stand in ihrem 30. Weltcuprennen erstmals überhaupt im Endlauf der Top 4. Die Olympia-19. von Peking stiess im Final von Platz 4 sogar an die Spitze vor, wurde zum Schluss aber nochabgefangen. Die Tschechin holte sich bei ihrer Rückkehr in den Weltcup gleich den Sieg – den 19. insgesamt., die im Dezember in Italien das zuvor letzte Weltcuprennen im Snowboardcross gewonnen hatte, schied in den Halbfinals bei einem Überholmanöver durch Sturz aus. Im kleinen Final belegte die Emmentalerin Platz 2 und wurde somit imklassiert.Auch der zweifache Olympiateilnehmer Koblet ist kein Schnellstarter. Er fand jedoch in allen vier Heats ab Achtelfinal noch einen Weg in die vorderen Positionen. Im Final war einzig der Kanadierschneller. Koblet stand zum insgesamt fünften Mal auf dem Weltcuppodest – vergangenen März in der Sierra Nevada liess sich der 26-jährige Winterthurer sogar als Sieger feiern.Die Rennen in St. Moritz dienen als Hauptprobe für die Freestyle-WM 2025 im Engadin. (nih/sda)