Lena Häcki-Gross verbesserte sich beim Biathlon-Weltcup in Soldier Hollow im US-Bundesstaat Utah in der Verfolgung auf den starken 5. Platz. Die Zentralschweizerin war nach dem 9. Platz im Sprint mit grossen Ambitionen in die Verfolgung gestartet und enttäuschte nicht. Nach je einer Strafrunde liegend und stehend arbeitete sich Häcki-Gross kontinuierlich nach vorne.



In ihrer bisher besten Weltcupsaison schaffte es Häcki-Gross bereits zum siebten Mal in die Top 5 – mit ihren ersten beiden Weltcupsiegen im Einzelrennen in Antholz und beim Massenstartevent in Oslo als Höhepunkte. In der Weltcup-Gesamtwertung belegt sie den 7. Platz.



Der Sieg ging an Lou Jeanmonnot aus Frankreich. Bei den Männern feierten die norwegischen Brüder Johannes Thingnes Bö und Tarjei Bö einen Doppelsieg. Sebastian Stalder belegte Rang 36. (ram/sda)

Bild: keystone