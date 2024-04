steht nach einer aufwühlenden Partie in den. Die Zürcher gewannen dieDie Gäste aus dem Aargau werden der Niederlage noch einige Zeit nachtrauern, denn sie waren in den 80 Minuten zweimal sehr nahe am Sieg dran. Dies, obwohl sie nach einer 19:15-Führung 19:20 ins Hintertreffen geraten waren.Das Team von Trainer Aleksandar Stevic steckte das Zwischentief weg, Suhr Aarau schien auf die Siegesstrasse einzubiegen. Doch dem Winterthurer Alessio Lioi gelang fünf Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit der Ausgleich (24:24), und sein Teamkollege Kevin Jud rettete Pfadi mit dem 28:28 in die zweite, zehnminütige Verlängerung.Winterthur war als Favorit in die Playoff-Serie gegen Suhr Aarau gestiegen und schaffte nach lauter Heimsiegen in den fünf Duellen mit etwas Glück den Einzug in die nächste Runde. Kriens-Luzern und GC Amicitia Zürich haben dies bereits geschafft, am Donnerstag dürften noch die Kadetten Schaffhausen nachziehen. (nih/sda)