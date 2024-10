Brilliant from start to finish! 🤩



Unreal backhand from @stanwawrinka on his way to defeating Nakashima 6-4 6-4!@sthlm_open | #bnpparibasnordicopen pic.twitter.com/i4McfXsFJo — ATP Tour (@atptour) October 16, 2024

brilliert beimin der. Der Romand fegt den Amerikaner, die Nummer 38 der Weltrangliste,vom Platz.Wawrinka begann stark und liess auch nicht nach. Im ersten Satz gestand er der Nummer 6 des Turniers keinen Breakball zu, er schaffte auch in Durchgang zwei früh den Servicedurchbruch und er liess im zweiten Umgang den Amerikaner ebenfalls nie am Break schnuppern. Nakashima ist ein Gegner, der Wawrinka liegt. Der 39-Jährige führt in den Direktbegegnungen gegen 23-Jährigen nun 3:0, nachdem er 2022 (Basel) und 2023 (in Cincinnati) bereits auf Hartplatz als Sieger vom Platz ging.Der Schweizer spielt dank einer Wildcard in Stockholm und erhält eine weitere Chance, um heuer erstmals zwei Partien in Serie zu gewinnen. Dies würde ihn dann wohl wieder in die Top 200 bringen. Der nächste Gegner ist, die Nummer 64 der Weltrangliste. Gegen den 25-jährigen Spanier hat er noch nie gespielt. (nih/sda)