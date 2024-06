A breathtaking qualifying hour 😮‍💨



startet aus der Pole-Position zum Grand Prix von Spanien. Der Brite im McLaren entscheidet im Qualifying das Duell gegen Weltmeisterim Red Bull hauchdünn für sich. Auf der Strecke im Nordosten von Barcelona war eine knappe Entscheidung im Kampf um den besten Startplatz erwartet worden, nachdem sich in den Trainings die Fahrer der überlegenen Teams Red Bull, Ferrari, McLaren und Mercedes auf Augenhöhe bewegt haben. Und so kam es dann auch.Am Ende setzte sich Lando Norris im McLaren ganz knapp durch. Der 24-jährige Engländer sicherte sich die Pole-Position mitVorsprung vor Max Verstappen, dem Vorjahressieger und WM-Leader. Norris nimmt zum zweiten Mal ein Formel-1-Rennen von ganz vorne in der Startkolonne in Angriff. Seine Premiere erlebte er in seiner Debütsaison 2021 in Sotschi. Vor sieben Wochen feierte Norris in Miami seinen bislang einzigen GP-Sieg.In der zweiten Reihe werdenundin den Mercedes Aufstellung nehmen. Dahinter folgen die Fahrer des Teams Ferrari –, der erste Verfolger von Verstappen in der WM-Wertung, und. Die ersten sechs Autos lagen allesamt innert gut dreieinhalb Zehntel.im Sauber schaffte zum ersten Mal in dieser Saison den Sprung in den zweiten Teil des Qualifyings. Der Chinese wird in der Startkolonne auf Platz 15 stehen.im zweiten Hinwiler Auto wird am Sonntag (15.00 Uhr) von Position 12 ins zehnte Saisonrennen starten. Der Finne bleibt damit im internen Duell mit Zhou in diesem Jahr weiter ungeschlagen. (pre/sda)