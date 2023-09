Anders als die Frauen verpassen die Schweizer Männer an der Volleyball-EM den Einzug in die K.o.-Phase. Selbst ein Sieg am Mittwoch zum Abschluss der Vorrunde gegen Belgien genügt dem Team des abtretenden Nationaltrainers Mario Motta nicht, um in der in Italien beheimateten Gruppe A noch unter die besten vier vorzustossen.



Nach Welt- und Europameister Italien, Deutschland und Serbien stellte in der Sechsergruppe auch Belgien das Weiterkommen sicher. Der EM-Dritte von 2013 besiegte Estland mit 3:1 Sätzen und besiegelte damit das Schweizer Ausscheiden. (nih/sda)

Bild: keystone