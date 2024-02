Bei den Schweizer Biathlon-Männern passte es weder im Schiessstand noch in der Loipe. Bereits der Startläufer Joscha Burkhalter musste fünfmal nachladen und klagte ebenfalls über die Ski: «Es ist schon brutal deprimierend, wenn du in der Hocke links und rechts überholt wirst.» Jeremy Finello musste sogar zweimal in die Strafrunde. Immerhin zeigten Sebastian Stalder und Niklas Hartweg, die am Sonntag im Massenstartrennen der besten 30 nochmal angreifen wollen, gute Leistungen. Dennoch lag man nie auch nur in der Nähe der Top 10 und landete am Ende auf Plat 14.



Der Topfavorit Norwegen vergab das sichere Gold durch sechs Schiessfehler (drei Strafrunden) von Vetle Sjaastad Christiansen im letzten Stehendschiessen. So konnte Schweden noch vorbeiziehen. Seit den Olympischen Spielen 2022 in Peking hat Norwegen nur zwei Staffelrennen verloren – im letzten Jahr an der WM und jetzt erneut. (nih/sda)