vonist Spieler der Saison in der englischen Premier League. Das gibt die Liga am Samstag bekannt, einen Tag vor dem letzten Spieltag. «Diese Auszeichnung zu gewinnen, macht mich extrem stolz», erklärte Foden. Der 23-jährige Engländer spielte heuer seine bisher beste Saison. In 34 Ligaspielen gelangen ihm 17 Tore und acht Vorlagen. Nurhat häufiger getroffen (27 Tore). Manchester City steht eine Runde vor Schluss als Tabellenführer vor dem vierten Premier-League-Titel in Folge.Mit Foden gewann zum fünften Mal in Folge ein Spieler von Manchester City die von einem Expertengremium und Fans durchgeführte Wahl. 2019/2020 und 2021/2022 siegte, dazwischen. In der vergangenen Saison wurde die Ehre Erling Haaland zuteil. (pre/sda)