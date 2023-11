Goals in three consecutive games for Pius Suter 🔥 pic.twitter.com/xwnM9rZAyh — Sportsnet (@Sportsnet) November 7, 2023

Diemit dem Schweizersetzten ihre eindrückliche Siegesserie in der NHL auch in der Nacht auf Dienstag fort. Beim vierten Sieg innert WochenfristDer 27-jährigedabei nach frühem Rückstand zum 2:1 für die Canucks und damitVancouver liegt im Westen hinter dem amtierenden NHL-Champion Vegas auf Platz 2. Die mit grossen Ambitionen in die Saison gestarteten Oilers kommen weiterhin nicht vom Fleck und haben nach elf Spielen bereits neun Niederlagen auf dem Konto.Ein grosses Comeback schafften die Toronto Maple Leafs. Die Kanadier holten gegen die Tampa Bay Lightning vor heimischem Publikum einen 1:4-Rückstand auf und siegten in der Overtime 6:5. Dabei erzielte der ehemalige ZSC-Stürmerseinewomit er einsame Ligaspitze ist. Für Toronto war es der erste Sieg nach zuletzt vier Niederlagen in Serie. (ram/sda)