Die ohnehin schwierige Saison des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam ist seit Donnerstag um eine unrühmliche Facette reicher. In der Runde der letzten 32 des Cups zog Ajax beim Viertligisten USV Hercules in Utrecht mit 2:3 den Kürzeren und ging erstmals im Cup gegen einen Amateurverein als Verlierer vom Platz.



Ajax schien nach 0:2-Rückstand in der 82. Minute dank später Treffer von Brian Brobbey und Chuba Akpom schon auf dem Weg in die Verlängerung, kassierte in der Nachspielzeit aber noch das entscheidende Gegentor. Trainer John van 't Schip ersparte sich die Schmach; er weilte an der Hochzeit seines Sohnes in Australien.



Ajax startete in der Liga katastrophal in die Saison und lag mehrere Runden lang in der Abstiegszone. Zuletzt hat sich die Truppe unter dem neuen Trainer aber erholt und ist aktuell Fünfter – allerdings mit Respektabstand von 23 Punkten hinter Leader Eindhoven. (lst/sda/dpa)

Bild: keystone