STAN-GHAI 🤩@stanwawrinka becomes the oldest man to win a Masters 1000 match since Ivo Karlovic at Indian Wells 2019 with a 7-6 7-6 win over Mpetshi Perricard!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/tBAlBAGH9A — Tennis TV (@TennisTV) October 3, 2024

hat amzum fünften Mal in diesem Jahr auf der Tour die. Der 39-jährige Lausanner bezwang sechs Tage nach der Auftaktniederlage in Peking gegen Roman Safiullin den Franzosen(ATP 51)Wawrinka liess gegen den 18 Jahre jüngeren Mpetshi Perricard in der ganzen Partiezu. Zugleich besserte er mit den beiden gewonnenen Tiebreaks, in denen er mit eigenem Aufschlag keinen Punkt abgab, seine bislang magere Saisonbilanz in den Kurzentscheidungen auf. Von zehn Tiebreaks hatte er zuvor neun verloren.Für Wawrinka war es der. Sein nächster Gegner ist der Italiener, der in der 1. Runde ein Freilos genoss und noch nie gegen Wawrinka gespielt hat. (nih/sda)