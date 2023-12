In den ersten zwei Drittrunden-Spielen der Darts-WM in London haben beide deutschen Spieler den Kürzeren gezogen. Zunächst unterlag Martin Schindler (Bild) in einer dramatischen Partie dem Engländer Scott Williams mit 3:4 Sätzen. Schindler hatte 2:0 und 3:2 geführt.



Gleich im Anschluss erwischte es Gabriel Clemens, im Vorjahr WM-Halbfinalist. Er scheiterte mit 1:4 am Engländer Dave Chisnall. Die Deutschen haben im Alexandra Palace am Donnerstag mit Florian Hempel (gegen Stephen Bunting) und Ricardo Pietreczko (gegen Topfavorit Luke Humphries) noch zwei weitere Eisen im Feuer. (ram)

Bild: www.imago-images.de