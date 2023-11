Denis Malgin fehlt der Schweizer Nationalmannschaft am Karjala Cup in Tampere von dieser Woche. Der Top-Center der ZSC Lions verletzte sich am Samstag im Heimspiel gegen Lausanne (2:3 n.P.). Nationaltrainer Patrick Fischer nominierte als Ersatz den formstarken Davoser Stürmer Valentin Nussbaumer, der in den ersten 21 Meisterschaftsspielen der Saison sechs Tore und neun Assists erzielte.



Die Schweiz trifft in Finnland am Donnerstag in der ersten Partie auf den Gastgeber (17.30 Uhr), ehe am Samstag und Sonntag jeweils ab 12.00 Uhr Schweden respektive Tschechien die Gegner sind. (nih/sda)

Bild: keystone