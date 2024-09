Die Schweizer Equipe tritt an der Rad-WM in Zürich am Mittwoch im Mixed-Team-Wettkampf ohne Stefan Küng und Mauro Schmid zur Titelverteidigung an. Das Duo verzichtet zwecks Schonung.



Der von den Verantwortlichen von Swiss Cycling auf Wunsch von Küng und Schmid gefällte Entscheid hat seinen Ursprung in der Spanien-Rundfahrt. Küng und Schmid haben an der Vuelta während drei Wochen hervorragende Leistungen gezeigt und dabei reichlich Energie verbraucht. Beim Strassenrennen an der WM in Zürich gilt es am übernächsten Sonntag auf der 274 Kilometer langen Strecke knapp 4500 Höhenmeter und damit ein gewaltiges Pensum zu bewältigen, das viel Substanz benötigt.



Anstelle von Küng und Schmid, die in den beiden Vorjahren Teil des Teams waren, das Weltmeister wurde, werden Johan Jacobs und Silvan Dillier mit Zeitfahr-Spezialist Stefan Bissegger das Trio bilden, das die 27 Kilometer lange Schlaufe in Angriff nehmen wird. Bei den Frauen wird die Schweiz wie vorgesehen von Elise Chabbey, Elena Hartmann und Noemi Rüegg vertreten. (abu/sda)

Bild: keystone