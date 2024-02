An der WM in Winterberg gab es im Monobob der Frauen keinen Schweizer Exploit. Melanie Hasler klassierte sich auf dem 11. Platz. Damit konnte sich die 25-Jährige im Vergleich zu den ersten beiden Läufen am Samstag nicht mehr verbessern. Die vier Jahre jüngere Debora Annen zeigte derweil auch am zweiten Tag eine gute Leistung, machte gegenüber Samstag einen Platz gut und klassierte sich bei ihrem WM-Debüt als Dreizehnte.



Der Sieg ging an Laura Nolte. Die 25-jährige Deutsche raste im dritten Lauf mit Bestzeit von Rang vier auf eins. Dabei entschied sich ihr Start erst Minuten vorher, nachdem sie am Samstag über Probleme an den Adduktoren geklagt hatte. Im Vorjahr gewann sie bereits in St. Moritz und krönte sich zur ersten deutschen Monobob-Weltmeisterin.

Bild: keystone