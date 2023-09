Marc Hirschi feierte in der Toskana seinen sechsten Saisonsieg. Der 25-jährige Berner gewann in der Region Pisa die 71. Ausgabe der «Coppa Sabatini». Hirschi vollendete in Peccioli die starke Arbeit seines Teams UAE Emirates, das zu viert in einer Spitzengruppe vertreten war. Aus dieser griff der Schweizer Meister an, wobei nur Pavel Sivakov folgen konnte. Im Zielsprint nach knapp 200 km liess Hirschi dem Franzosen, der tags zuvor den «Giro della Toscana» gewonnen hatte, keine Chance. Als Dritter komplettierte Hirschis hoch dekorierter Teamkollege Tadej Pogacar das Podest. Der zweifache Gewinner der Tour de France, der am 7. Oktober das Triple an der Lombardei-Rundfahrt anstrebt, gewann mit 18 Sekunden Rückstand den Sprint der ersten Verfolger. (kat/sda)

Bild: imago-images.de