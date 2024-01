Der Walliser Justin Murisier belegt im zweiten Training am Lauberhorn auf verkürzter Strecke den 2. Platz. Murisier, der vor dem Jahreswechsel in Bormio als Vierter sein Bestergebnis in einer Weltcup-Abfahrt herausgefahren hatte, verlor auf die Bestzeit des Franzosen Cyprien Sarrazin 35 Hundertstel. Mit gut einer Sekunde Rückstand auf den in Bormio siegreichen Sarrazin belegten Niels Hintermann und Stefan Rogentin die Ränge 7 respektive 8.



Marco Odermatt liess es nach seiner Bestzeit am Dienstag wie einige andere favorisierte Fahrer etwas ruhiger angehen. Der Vorjahres-Zweite klassierte sich mit 1,40 Sekunden Rückstand direkt hinter Gröden-Sieger Dominik Paris im 16. Rang.



Vorjahressieger Aleksander Kilde, am Vortag Sechster, verzichtete mit Blick auf das happige Programm der kommenden Tage auf eine weitere Übungsfahrt.



Das Wettkampf-Programm am Lauberhorn umfasst in diesem Jahr, wie erstmals in der vorletzten Saison, vier Rennen. Es beginnt am Donnerstag mit der Ersatz-Prüfung mit verkürzter Länge für die eine der zwei Anfang Dezember in Beaver Creek, Colorado, abgesagten Abfahrten. Am Freitag folgt der Super-G, am Samstag die Abfahrt auf der Originalstrecke. Den Abschluss bildet am Sonntag der Slalom. (sda)

