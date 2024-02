Am letzten Renntag der Junioren-WM sichert Anuk Brändli dem Swiss-Ski Team mit Slalom-Silber eine weitere Medaille. So hält die Schweizer Equipe am Ende der Junioren-Titelkämpfe bei gesamthaft neunmal Edelmetall. 💪



👉 https://t.co/JiCw8MuOtI#swissskiteam #push pic.twitter.com/TeTnC8gseY — SwissSkiTeam (@swissskiteam) February 3, 2024

holt an derihre zweite Medaille. Nach Gold in der Team-Kombination gewinnt die Bündnerin Silber im Slalom. Die 20-jährige Brändli machte mit der zweitbesten Zeit im zweiten Durchgang vier Plätze gut und musste in der Schlussrangliste einzig der überlegenenden Vortritt lassen. Die gleichaltrige Lettin, die zuletzt auch im Weltcup mit 8. Plätzen in den Slaloms in Flachau und Jasna für Furore gesorgt hatte, war in beiden Läufen die Schnellste und sicherte sich den Titel mit fast anderthalb Sekunden Vorsprung.Gold in der Team-Kombination, einem Wettkampf, in dem die eine Fahrerin im Slalom und die andere in einer Speed-Disziplin antritt, hatte Brändli an der Seite der Walliseringewonnen. Die Schweiz war in Frankreich die erfolgreichste Nation. Die Fahrerinnen und Fahrer von Swiss-Ski führen den Medaillenspiegel mit viermal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze an. (pre/sda)