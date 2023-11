Alexander Zverev und Holger Rune dürfen bei den ATP-Finals aufschlagen. Insbesondere der Deutsche profitierte von den Niederlagen gleich mehrerer Kontrahenten beim Masters-1000-Turnier in Paris.



Olympiasieger Zverev krönt mit den ATP-Finals seine Comeback-Saison nach einer schweren Knöchelverletzung. Nach seinem Achtelfinal-Aus in Paris-Bercy musste er mit Blick auf die ATP-Finals, die am 12. November in Turin starten, zittern. Doch der 26-jährige Deutsche profitierte davon, dass der Pole Hubert Hurkacz und der von Boris Becker trainierte Rune ihre Viertelfinals verloren. Nach den Entwicklungen in Paris wird Rune, der Vorjahressieger beim Turnier an der Seine, trotz der Viertelfinal-Niederlage gegen Novak Djokovic bei den ATP-Finals spielen.



Für den Saisonabschluss auf der Tour qualifizieren sich die Top 8 dieser Saison. Das Feld steht nun fest. Vor Zverev und Rune hatten schon Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medwedew, Jannik Sinner, Andrej Rublew und Stefanos Tsitsipas das Ticket gelöst. (ram/sda)

Bild: keystone