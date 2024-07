Chiara Tamburlini stellt ihre Stärke auch in Holzhäusern unter Beweis. Die St. Gallerin belegt beim Swiss Ladies Open den 10. Rang.



Tamburlini steht in ihrer ersten Saison als Profi auf der grossen europäischen Tour. Im April hatte die 24-Jährige überlegen das Joburg Ladies Open in Südafrika gewonnen. In den Wochen vor dem Heimturnier war Tamburlini etwas aus dem Tritt geraten. Eine einwöchige Pause habe ihr jedoch «sehr gutgetan, körperlich und auch mental», so die Ostschweizerin, die nach zwei Tagen als Achte nur vier Schläge hinter der Spitze lag. «Die letzte Runde lief mir nicht ganz wie erhofft. Aber über alles gesehen bin ich zufrieden.»



Mit Kim Métraux (27. Platz), die beim Swiss Ladies Open 2020 und 2021 in die Top 3 kam, und der Amateurin Romaine Masserey (51.) klassierten sich zwei weitere Schweizerinnen in den Preisgeld-Rängen.



Der Sieg beim mit 300'000 Euro dotierten Turnier im Kanton Zug ging an Alice Hewson. Die 26-jährige Engländerin setzte sich im Stechen gegen die Inderin Tvesa Malik durch und nahm einen Check über 45'000 Euro entgegen. (sda)

Bild: keystone