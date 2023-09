Frankreich gewinnt an der Heim-Rugby-WM auch das dritte Spiel. Die Franzosen setzen sich gegen Namibia mit 96:0 durch und feiern den höchsten Sieg in ihrer Geschichte. Der bis dato höchste Sieg von Les Bleus datierte von 2007, als man bei der WM in Toulouse mit 87:10 gewann. Bereits damals war Namibia der Gegner. Am Donnerstag überrollte die französische Nationalmannschaft die Afrikaner im Stade Vélodrome in Marseille. Einziger Wermutstropfen des Abends war, dass Antoine Dupont in der 46. Minute nach einem Zusammenstoss mit einer Gehirnerschütterung ausschied. Frankreich, das sich auf dem Weg in die Viertelfinals befindet, wird sein letztes Gruppenspiel am 6. Oktober in Lyon gegen Italien bestreiten. (kat/sda/afp)

Bild: keystone