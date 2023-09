Grossbritannien gelingt der Start zu den Davis-Cup-Finals zuhause in Manchester mit einem Sieg gegen den letztjährigen Finalisten Australien. Sowohl Jack Draper (ATP 106) gegen Thanasi Kokkinakis als auch Dan Evans (ATP 27) gegen Alex de Minaur gewannen ihre Einzelpartien als schlechter klassierter Spieler in drei Sätzen und entschieden die Begegnung schon vor dem Doppel.



Grossbritannien, bei dem der dreifache Grand-Slam-Champion Andy Murray nicht zum Einsatz kam, wird damit am Freitag mit breitem Rücken gegen die Schweiz antreten, das seine Auftaktpartie gegen Frankreich 0:3 verlor. Am Donnerstag treffen die Franzosen auf Australien. (sda)

Bild: keystone