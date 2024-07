Francesco Bagnaia gewinnt in der MotoGP zum vierten Mal in Serie. Auf dem Sachsenring profitiert der italienische Weltmeister von einem Sturz Jorge Martins in der vorletzten Runde.



In Führung liegend setzte der Sprint-Sieger vom Samstag seine Maschine in einer Rechtskurve ins Kiesbett und vergab so leichtfertig den Sieg beim GP von Deutschland. Das Podest komplettierte das Brüderpaar Marc und Alex Marquez. Der ältere der beiden krönte seine Aufholjagd und fuhr von Startplatz 13 in den 2. Rang.



Bagnaia erbte nicht nur Platz 1, sondern übernahm durch seinen sechsten Saisonsieg auch die Führung in der WM-Gesamtwertung. Neu liegt er zehn Punkte vor dem Spanier Martin. Für Bagnaia war es der 34. GP-Sieg, der 24. in der Königsklasse.



In der Moto3-Klasse siegte der Spanier David Alonso, der die Führung im Gesamtklassement damit weiter ausbaute. Noah Dettwiler belegte nach einem Sturz Platz 23. Der 19-jährige Basler verpasste eine Top-15-Platzierung um 43 Sekunden. Bislang hat Dettwiler in neun Saisonrennen erst einmal gepunktet. Das war Mitte April in Austin, Texas, als auf Platz 14 fuhr. (dab/sda)

Bild: keystone