Dieses Duell versprach eigentlich Spannung. Obwohl Michael van Gerwen im Achtelfinal der Darts-WM natürlich als Favorit galt, durfte sich aufgrund seiner bisher grandiosen Leistungen auch Stephen Bunting Chancen ausrechnen. Doch der bei den Fans beliebte Engländer fand seine Form nur bedingt, während der Niederländer van Gerwen zu keinem Zeitpunkt Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen liess. Die Weltnummer 2 setzte sich 4:0 durch.

Bild: keystone

Sein Landsmann Raymond van Barneveld setzte sich am Freitag ebenfalls durch. Der 56-Jährige schaffte mit seinem 4:1-Erfolg gegen den Waliser Jim Williams aber erst den Einzug in den Achtelfinal, in dem er am Samstag auf das 16-jährige Wunderkind Luke Littler trifft. Ebenfalls für den Achtelfinal qualifizierten sich Damon Heta mit einem 4:3 gegen Berry van Peer, Johnny Clayton dank eines 4:2-Siegs gegen Krzysztof Ratajski und Gary Anderson durch einen 4:1-Erfolg gegen Boris Krcmar.