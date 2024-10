Die Rückenverletzung, die Loïc Meillard bei der Vorbereitung auf den Weltcup-Riesenslalom in Sölden erlitten hat, stellt sich als Riss in der Hülle der Bandscheibe zwischen Wirbel L5 und S1 heraus.



Die Diagnose hat Meillard nach Untersuchungen in der Hirslanden-Klinik erhalten. «Eine solche Verletzung ist sehr schmerzhaft. Der Heilungsverlauf ist schwierig abzuschätzen. Wir gehen im Moment davon aus, dass Loïc in Levi wieder am Start stehen kann», lässt sich Walter O. Frey, bei Swiss-Ski der verantwortliche Arzt Ski Alpin, in einem Communiqué zitieren. In der finnischen Station findet der erste Weltcup-Männer-Slalom des Winters am Sonntag, 17. November, statt.



Meillard hatte am Sonntag beim Einfahren für das Rennen auf dem Rettenbach-Gletscher einen Schlag in den Rücken erhalten und musste deshalb auf die Teilnahme am traditionellen Prolog verzichten. (abu/sda)

Bild: keystone