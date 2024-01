Würdigung von Franz Beckenbauer: Gedenkfeier in der Allianz Arena



Der FC Bayern wird am Freitag, 19. Januar, ab 15 Uhr eine große Gedenkfeier für Franz Beckenbauer in seiner Allianz Arena veranstalten.



Alle weiteren Informationen dazu ⤵ — FC Bayern München (@FCBayern) January 9, 2024

veranstaltet am 19. Januar in seinem Heimstadion einefür. Die Münchner laden gemäss ihrer Mitteilung «Freunde und Wegbegleiter aus dem nationalen wie internationalen Sport, der Kultur und Politik sowie generell alle Fans und die gesamte Fussballfamilie ein, sich in einem besonderen, emotionalen Rahmen vom unvergesslichen 'Kaiser' zu verabschieden».Im Zentrum der Feier stehe das Andenken an Beckenbauer, der am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben war. Wie der FC Bayern weiter mitteilte, erreichten den Verein Kondolenz-Schreiben aus der ganzen Welt.«Mit der gemeinsamen Feierlichkeit im Stadion des FC Bayern soll eine Möglichkeit geschaffen werden, Franz Beckenbauer in dem Umfeld zu ehren, in dem er die Herzen der Menschen auf einzigartige Weise erreicht hat: auf dem Fussballplatz», heisst es. Nähere Details zu der Veranstaltung will der Klub in Kürze bekanntgeben. (sda/dpa)