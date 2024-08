Dominic Stricker verliert beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem in North Carolina in der zweiten Runde. Der Berner unterliegt dem Italiener Lorenzo Sonego, der Weltnummer 58, 4:6, 1:6.



So deutlich wie auf dem Papier war die Niederlage in der Praxis nicht. Der Schweizer erspielte sich acht Breakbälle, der Italiener nur deren vier. Während Stricker nie den Servicedurchbruch schaffte, nutzte Sonego drei Möglichkeiten. Die fehlende Matchpraxis nach überstandenen Problemen mit dem Rücken machte sich in diesen Phasen des Spiels bemerkbar.



Als Nächstes steht für Stricker das US Open an, wo er dank des geschützten Rankings im Hauptfeld startet. Der Linkshänder, die Nummer 182 der Welt, hat in New York den Achtelfinal-Einzug aus dem Vorjahr samt 200 ATP-Punkten zu verteidigen. (nih/sda)

Bild: keystone