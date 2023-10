Noe Seifert zeigt im Mehrkampf-Final an der WM im belgischen Antwerpen einen starken Wettkampf. Der 24-jährige Aargauer erreicht mit 82,431 Punkten den 8. Platz.



Mit dem Vorstoss in die Top 10 ist Seifert Historisches gelungen. Es ist die beste WM-Klassierung eines Schweizer Mehrkämpfers seit 1950. Zu verdanken hatte es Seifert einer mehrheitlich konstanten Leistung – unter anderem turnte er am Barren die viertbeste Übung. Ein noch besseres Resultat verpasste er am Reck, an dem er sich mit 12,800 Punkten begnügen musste. Weil aber auch mehrere Konkurrenten patzten, durfte sich Seifert am Schluss über den Platz unter den besten Zehn freuen.



Weltmeister in der ersten Einzel-Entscheidung bei den Männern wurde Titelverteidiger Daiki Hashimoto aus Japan mit 86,132 Punkten. Rang zwei sicherte sich der Ukrainer Ilja Kowtun mit 84,998 Zählern vor Frederick Richard aus den USA (84,332). (sda)

Bild: keystone