Die SCL Tigers haben am Sonntagnachmittag die Rapperswil-Jona Lakers 4:2 geschlagen. Dabei sprach alles für die Lakers: Sie führten nach 32 Minuten nach Toren von Nicklas Jensen und Roman Cervenka mit 2:1, sie dominierten das Spiel (36:24 Schüsse) und profitierten lange von Undiszipliniertheiten der Tigers. Aber schliesslich gaben die Lakers mit einem Mann mehr auf dem Eis das Spiel aus der Hand. Zuerst Harri Pesonen (35.), später Saku Mäenalanen (42.) realisierten in Unterzahl die Wende für die SCL Tigers. Die SCL Tigers kamen erst zum zweiten Sieg in den letzten zwölf Runden. Beide Siege errangen die Emmentaler auswärts (in Kloten und Rapperswil). In Heimspielen warten die Tigers seit dem 9. Dezember auf einen Sieg.

Toulouse mit dem Schweizer Captain Vincent Sierro blamierte sich in den Sechzehntelfinals des französischen Cups . Der 14. der Ligue 1 schied gegen den Drittligisten Rouen im Penaltyschiessen aus. Nach der regulären Spielzeit hatte es 3:3 gestanden, wobei der Oberklassige erst in der Nachspielzeit ausglich. Das Penaltyschiessen wurde erst nach 24 Schützen entschieden. Sierro hatte in der regulären Spielzeit vom Punkt zum 1:1 getroffen und den späten Ausgleich vorbereitet. Er verwandelte auch seinen Versuch im Penaltyschiessen. (lst/sda)

Felix Svensson sorgte für den ersten Schweizer Rekord der Hallensaison 2024. Der 26-jährige Sprinter verbesserte am Hallenmeeting in Luxemburg seinen eigenen nationalen Bestwert über 200 m aus dem Jahr 2022 um vier Hundertstel auf 20,92 Sekunden . Über einen gelungenen Saison-Einstieg konnte sich auch die Stabhochspringerin Angelica Moser freuen. Die WM-Fünfte übersprang im zweiten Versuch 4,60 m und sicherte sich überlegen den Tagessieg. Noch nie ist Moser mit einer solchen Höhe in eine Hallensaison eingestiegen. (lst/sda)

Jonas Lenherr feiert am Skicross-Weltcup in Nakiska seinen ersten Saisonsieg. Der 34-jährige St. Galler gewinnt das zweite Rennen vor dem Deutschen Florian Wilmsmann und dem Franzosen Youri Duplessis Kergomard . Bei den Frauen wurde Fanny Smith Vierte. (lst/sda)

Als erster Amateur-Golfer seit Phil Mickelson vor 33 Jahren hat der US-Amerikaner Nick Dunlap ein Turnier auf der PGA-Tour gewonnen. Der 20 Jahre alte Student der University of Alabama siegte am Sonntag mit einem Schlag Vorsprung auf Christiaan Bezuidenhout in La Quinta im US-Bundesstaat Kalifornien. Dunlap ist erst der dritte Amateur seit 1957, der bei den Profis ein Turnier gewinnen konnte. «Ich habe noch nie so etwas gefühlt», sagte Dunlap. «Es war so cool, das als Amateur zu erleben.» Mit 29 Schlägen unter Par brach der amtierende Amateur-Meister den Turnier-Rekord, er ist zudem der jüngste Amateur mit einem Sieg auf der PGA-Tour seit 1910. Ob er als Student Amateur bleibt oder nun auf die PGA-Tour wechselt und Profi wird, ist nach Angaben seiner Eltern noch nicht entschieden. Für das Masters und die US Open ist er in jedem Fall spielberechtigt. (sda/dpa)

Toulouse mit dem Schweizer Captain Vincent Sierro blamiert sich in den Sechzehntelfinals des französischen Cups . Der 14. der Ligue 1 scheidet gegen den Drittligisten Rouen im Penaltyschiessen aus . Nach der regulären Spielzeit hatte es 3:3 gestanden, wobei der Oberklassige erst in der Nachspielzeit ausglich. Das Penaltyschiessen wurde erst nach 24 Schützen entschieden. Sierro hatte in der regulären Spielzeit vom Punkt zum 1:1 getroffen und den späten Ausgleich vorbereitet . Er verwandelte auch seinen Versuch im Penaltyschiessen . Ulisses Garcia gab derweil einen unglücklichen Einstand bei Olympique Marseille . Der Schweizer Nationalverteidiger, der im Winter von den Young Boys nach Frankreich wechselte, kam bei der Niederlage im Penaltyschiessen auswärts in Rennes nach 16 Minuten für den verletzten Michael Murillo ins Spiel und verschuldete vor der Pause einen Penalty . Goalie Pau Lopez bügelte die mit der gelben Karte geahndete missratene Aktion glücklicherweise aus . Zudem war Garcia mit seinem Versuch im Penaltyschiessen erfolgreich . (nih/sda)

Der Neffe von Didier Cuche musste ohne zu stürzen die Fahrt nach nur 20 Sekunden abbrechen. Der Streif-Neuling schwang nach einer Bodenwelle, bei welcher er einen Schlag auf das linke Knie erwischte und es ihn abhob, vor der Einfahrt in den Steilhang ab. Rémi Cuche stand in Kitzbühel vor einem möglichen Weltcup-Debüt . (hah/sda)

Rémi Cuche zog sich am vergangenen Mittwoch im zweiten Abfahrts-Training in Kitzbühel einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes zu . Diese Diagnose gab der 23-jährige Neuenburger per Instagram bekannt.

Inter Mailand mit dem Torhüter Yann Sommer gewinnt den italienischen Supercup . Das Spitzenteam der Serie A setzte sich im Final in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad gegen den Meister Napoli 1:0 durch und holte sich zum dritten Mal in Folge den Pokal. Der Argentinier Lautaro Martinez entschied in der Nachspielzeit die Partie. Napoli spielte aber der 60. Minute nur zu zehnt, nachdem Giovanni Simeone innerhalb von fünf Minuten zweimal Gelb kassiert hatte. (hah/sda)

Deutschlands Handballer haben sich mit einem 35:28-Sieg gegen Ungarn ins Medaillenrennen der Heim-EM zurückgekämpft und die Tür zum Einzug in die Halbfinals weit aufgestossen. Die Deutschen haben das Weiterkommen nun wieder in der eigenen Hand. Mit fünf Punkten belegt der Gastgeber vor dem abschliessenden Spiel gegen Kroatien Platz 2 hinter dem bereits qualifizierten Olympiasieger Frankreich. Auch Ungarn und Österreich, beide mit vier Zählern, haben noch Chancen aufs Halbfinal-Ticket. Die beiden Nationen müssen aber auf einen Punktverlust der Deutschen hoffen. Vor dem Spiel der Deutschen war die unglaubliche Serie von Österreichs Handballern bei dieser EM von Frankreich gestoppt worden. Im dritten Hauptrundenspiel, dem sechsten bei der Endrunde insgesamt, ging Österreich bei der 28:33-Niederlage in Köln trotz knapper Halbzeitführung (16:15) und starker Leistung erstmals als Verlierer vom Platz. (kat/sda)

Rafael Nadal will im Februar in Doha auf die Tennistour zurückkehren. Der 37-jährige Spanier steht auf der Meldeliste für das ATP-250-Turnier, das am 19. Februar beginnt. Nadal hat zu Beginn des Jahres nach fast einjähriger Verletzungspause in Brisbane sein Comeback gegeben. Bei der Viertelfinal-Niederlage gegen den Australier Jordan Thompson zog er sich aber eine Muskelverletzung zu und sagte deshalb seine Teilnahme am derzeit laufenden Australian Open ab. (sda/dpa/kat)

Djokovic überlässt Mannarino nur drei Games – Sabalenka nicht zu bremsen

Novak Djokovic und Aryna Sabalenka melden ihre Ambitionen auf einen weiteren Turniersieg am Australian Open in Melbourne deutlich an.

Novak Djokovic, der in Melbourne seit 2018 ungeschlagen ist, aber in den ersten beiden Runden nicht ganz so souverän wirkte, gewann zum zweiten Mal in Folge in drei Sätzen. Diesmal deklassierte er einen allerdings müden Adrian Mannarino 6:0, 6:0, 6:3. Der an Nummer 20 gesetzte Franzose hatte in der 1. Runde den Romand Stan Wawrinka ebenso in fünf Sätzen geschlagen wie seine nächsten beiden Gegner.