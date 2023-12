Inter Mailand, der Tabellenführer der Serie A, musste sich am 18. Spieltag mit einem 1:1-Unentschieden bei Genoa begnügen. Damit hat Juventus Turin am Samstag die Chance, mit einem Sieg gegen die AS Roma bis auf zwei Punkte heranzukommen.



Die Nerazzurri gingen durch Marko Arnautovic in der 42. Minute in Führung, doch Genoa glich durch einen Kopfball von Radu Dragusin nach einem Eckball in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus. Yann Sommer war machtlos.



Das Spiel war nach einer Viertelstunde für etwa zehn Minuten unterbrochen worden, weil Rauchbomben die Sicht auf dem Spielfeld beeinträchtigten.

Bild: keystone



Genoa - Inter Mailand (1:1).

Tore: 42. Arnautovic 0:1. 45. Dragusin 1:1.

Bemerkungen: Genoa ohne Hefti (Ersatz), Inter Mailand mit Sommer.



Fiorentina - Torino 1:0 (0:0).

Tor: 83. Ranieri 1:0.

Bemerkungen: Torino mit Rodriguez.



Napoli - Monza 0:0. (nih/sda)