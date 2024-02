Der FC Liverpool hat den Vorsprung in der Premier League auf vier Punkte ausgebaut. Das Team von Trainer Jürgen Klopp siegte 4:1 gegen Abstiegskandidat Luton Town. Chiedozie Ogbene brachte den Tabellen-18. an der Anfield Road in der 12. Minute zunächst in Führung, ehe Virgil van Dijk und Cody Gakpo das Spiel binnen kürzester Zeit drehten. Luis Diaz erhöhte und Harvey Elliott besorgte in seinem 100. Spiel für Liverpool den Endstand.



Liverpools schärfster Verfolger Manchester City, der ein Spiel weniger absolviert hat als die Reds, kann am Samstag mit einem Sieg in Bournemouth wieder bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken.



Liverpool – Luton Town 4:1 (0:1)

Tore: 13. Ogbene 0:1. 56. van Dijk 1:1. 58. Gakpo 2:1. 71. Diaz 3:1. 90. Elliott 4:1. (ram/sda)

Bild: keystone

Die Tabellenspitze: