Rafael Nadal bestreitet ab Dienstag sein erstes Turnier seit drei Monaten. Der Match gegen den Italiener Flavio Cobolli in Barcelona sieht der 37-Jährige als Geschenk. Er sei bereit, aber realistisch.



«Heute fühle ich mich gut genug, um auf dem Court zu stehen», sagte Nadal am Montag an der Medienkonferenz. «Das ist wichtig. Es bedeutet mit viel, wieder in Barcelona zu spielen, an einem Ort, an dem ich unglaubliche Erfolge gefeiert habe.» Zwölfmal hat Nadal das Sandturnier in der katalanischen Hauptstadt gewonnen; der Centre Court ist seit 2017 nach ihm benannt. (kat/sda)

