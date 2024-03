Stephan Lichtsteiner wechselt in den Amateurfussball. Der 40-Jährige wird ab kommender Saison Trainer vom FC Wettswil-Bonstetten, der aktuell in der vierthöchsten Liga der Schweiz spielt.



Der 108-fache Nationalspieler und langjährige Captain beendete vor vier Jahren seine Aktivkarriere, in der er unter anderem sieben Jahre für Juventus Turin auflief und dabei sieben Meistertitel gewann.



Als Trainer machte Lichtsteiner erste Schritte bei Kriens und in der U18-Nationalmannschaft. Seit Februar 2022 ist er im Nachwuchs des FC Basel tätig.



Das Engagement bei den Zürchern ist mit der Verbundenheit zum Klub zu erklären. Lichtsteiner lebt mit seiner Familie in Wettswil, sein Sohn spielt bei den Junioren des Klubs. Das 1.-Liga-Team belegt derzeit den 4. Platz in der Gruppe 3, hat aber nur einen Punkt Rückstand auf Leader Winterthur U21. (kat/sda)

