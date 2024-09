Topfavorit La Chaux-de-Fonds ist mit einem 7:1-Kantersieg vor heimischem Publikum gegen Basel in die Saison der Swiss League gestartet. Der neue Kanadier Steven Owre steuerte drei Tore und ein Assist zum Erfolg bei. Die Neuenburger streben den dritten Meistertitel in Serie in der zweithöchsten Spielklasse an.



Aufsteiger Chur gelang ebenfalls ein Auftakt nach Mass. Die von den Brüdern Reto und Jan von Arx gecoachten Bündner gewannen in Winterthur 2:0. Beide Tore erzielte Darels Dukurs, das zweite in der 59. Minute mit einem Schuss ins leere Gehäuse.



Im Walliser Derby zwischen Sierre und Visp setzte sich das Heimteam 4:3 nach Verlängerung durch. Visp holte ein 0:3 auf, ehe Samuel Asselin nach 51 Sekunden der Overtime zum 4:3 für Sierre traf. (hkl/sda)